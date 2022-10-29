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НовостиОбщество29 октября 2022 14:46

Число калининградских нахимовцев достигло 400

Сегодня в местном филиале училища новобранцы принесли торжественную клятву
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Ряды калининградского филиала Нахимовского училища пополнили еще 80 первокурсников. Торжественную клятву новобранцы принесли в субботу, 29 октября, на традиционной церемонии посвящения в нахимовцы.

- Сейчас здесь учатся ребята из 53 субъектов Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. - Воспитанники первого курса, пройдя вступительные испытания и полуторамесячную подготовку, получили почетное звание нахимовцев, тем самым увеличив общее количество воспитанников училища до 400.