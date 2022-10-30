Пожарные из Калининграда ищут дом для двух котят

Серенький - мальчик, белая - девочка Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В пожарной части Калининграда поселились котята. Хвостатые сами пришли к пожарным на утренний развод караулов. Как будто знали, что здесь находятся спасатели, которые смогут им помочь!

Пожарные, конечно, не прогнали котиков, а решили найти им хозяев.

«Кошачьим около 2 месяцев. Серенький - мальчик, белая - девочка. Служат надежными талисманами и оберегают дом от пожаров», - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.

Если хотите забрать хвостатого, то звоните по номерам: +7-967-350-30-00 или 529-129.

Кстати, имен котятам пока не дали, а предложить свои варианты можно в комментариях под этим постом.