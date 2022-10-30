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НовостиОбщество30 октября 2022 11:30

Фонд капремонта стал размещать QR-коды с исторической справкой о домах Калининграда

Перейдя по ссылке, можно узнать много интересного
Юлия ВАРЫХАНОВА
QR-код на доме номер 53-55 по проспекту Мира

QR-код на доме номер 53-55 по проспекту Мира

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Первые QR-коды Фонд капремонта попробовал в Железнодорожном. А на днях нововведение появилось на историческом доме номер 53-55 по проспекту Мира.

Если навести камеру телефона на код, то откроется ссылка со всей информацией об этом доме: историческая справка, фото до/после, кто и когда ремонтировал здание.

«Если у вас есть дополнительная информация по домам, а по ссылке ее нет - присылайте, разместим: коллективный разум - вещь позитивная», - рассказали в Telegram-канале фонда.