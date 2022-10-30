Потепление до +17 и туман: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю в Калининграде

Синоптики обещают туман. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Синоптики в сообществе «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что практически на всей территории Европы происходит температурная аномалия! Температура воздуха на 5-8 градусов выше климатической нормы.

«В Калининграде и области вплоть до четверга температура воздуха в дневные часы будет подниматься до отметок в +14...+16 (местами до +17!) градусов. При условии сохраняющегося переноса тропических воздушных масс также следует ожидать сопутствующие явления - туманы и инверсионную облачность», - рассказали синоптики.

Интересно, что четыре года назад, 29 октября 2018 года, в Калининграде выпал первый снег.