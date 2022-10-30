Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2022 9:52

Администрация Калининграда предлагает жителям бесплатный валежник

Ветки собрали на общегородском субботнике
Юлия ВАРЫХАНОВА
Кому бесплатный валежник?

Кому бесплатный валежник?

Фото: администрация Калининграда

В субботу, 29 октября, в Калининграде прошел общегородской субботник. По данным властей, в нем приняло участие порядка 1000 человек из администрации Калининграда и представителей других предприятий.

Одной из зон уборки была территория на Борзова, 60а, принадлежащая МБУ «Чистота». Именно там можно бесплатно взять валежник.

«Если валежник нужен кому, на растопку или еще зачем, то приезжайте Борзова, 60а (ориентир - самолет, КВАТУ, микраш). Самовывоз в течение недели. Бесплатно, разумеется», - сообщила администрация города в своем телеграм-канале.