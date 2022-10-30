Администрация Калининграда предлагает жителям бесплатный валежник

Кому бесплатный валежник? Фото: администрация Калининграда

В субботу, 29 октября, в Калининграде прошел общегородской субботник. По данным властей, в нем приняло участие порядка 1000 человек из администрации Калининграда и представителей других предприятий.

Одной из зон уборки была территория на Борзова, 60а, принадлежащая МБУ «Чистота». Именно там можно бесплатно взять валежник.

«Если валежник нужен кому, на растопку или еще зачем, то приезжайте Борзова, 60а (ориентир - самолет, КВАТУ, микраш). Самовывоз в течение недели. Бесплатно, разумеется», - сообщила администрация города в своем телеграм-канале.