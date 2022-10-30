Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Рубином»

Тренер "Балтики" - Сергей Игнашевич. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Сегодня, 30 октября, в рамках 16-го тура Первой лиги на поле встретились «Балтика» и «Рубин». Выездной матч проходил в столице Казани – Татарстане.

У «Балтики» было хорошее начало. Первый мяч в ворота соперников забил Гедеон Гузина. Следующий мяч также забил Гузина с помощью пенальти. Прямо перед перерывом «Рубин» начал отыгрываться, их нападающий Дмитрий Кабутов забил гол.

Во втором тайме игрок «Балтики» Иван Остойич забил еще один гол. Далее балтийцы решили сделать ставку на оборону. Но удержать преимущество не удалось. Под конец второго тайма «Рубин» сравнял счет на 3:3.

По итогам встречи «Балтика» по-прежнему занимает вторую строчку таблицы. Следующий матч футболисты проведут с лидерами турнирной таблицы – ФК «Алания-Владикавказ».