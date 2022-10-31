Создан виртуальный тур по барку «Седов»

. Фото: пресс-служба БГАРФ.

Теперь на калининградский барк «Седов» можно попасть в любое время – создан виртуальный тур по паруснику, позволяющий досконально изучить легендарное судно, которому исполнился 101 год.

«Во время тура вы сможете «побродить» по верхней палубе, палубе юта и бака, зайти в машинное отделение, а также заглянуть в каюты экипажа и курсантов», - сообщает пресс-служба БГАРФ.

Отметим, в октябре парусник «Седов» завершил навигацию 2022 года. В рейсе участвовали ребята из учебных заведений Керчи, Мурманска и Калининграда. Впереди у них сдача экзаменов и завершение отчета о практике. Ребята продолжают выполнять программу.

В этом году «Седов» в море больше не пойдет.