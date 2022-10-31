Калининградцам до 5 ноября предлагают бесплатные прививки от гриппа

В Калининграде городская больница № 2 приглашает всех желающих сделать прививку против гриппа. Как говорят медики, «кто хотел, но не успел, кто собирался, но не дошел».

Место проведения вакцинации: автомобиль скорой медицинской помощи на первом этаже ТРЦ «Европа», атриум «Москва» (ул. Театральная, 30, ориентир – вход со стороны сквера у монумента «Мать-Россия»).

Пункт вакцинации работает ежедневно, до 5 ноября, с 10.00 до 20.00 (перерыв с 14.45 до 15.15).

Как отмечают медики, на вакцинацию приглашаются взрослые граждане от 18 лет. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, желательно СНИЛС и страховой полис.