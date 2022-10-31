Студенты КГТУ получат вознаграждение от Tele2 за лучшие бизнес-идеи

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Калининград – Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с Калининградским государственным техническим университетом (КГТУ) организовал для студентов кейс-чемпионат. Авторы лучшей инновационной бизнес-идеи для телекоммуникационной сферы получат денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей.

Tele2 выступает партнером проекта КГТУ «Поколение зумеров» и организует для его участников чемпионат кейсов в сфере телекоммуникаций. Участникам программы необходимо разработать проект на одну из двух тем: предложить идеи неочевидных сервисов для абонентов мобильного оператора либо придумать практические решения по борьбе с кибермошенничеством.

Компания Tele2 приглашает принять участие в чемпионате кейсов студентов очной формы обучения КГТУ независимо от факультета в команде из 3-5 человек. Заявки принимаются до 14 ноября 2022 года. Финальная защита идей состоится 2 декабря 2022 года, по итогам которой определят победителей. В комиссию войдут представители Tele2 и КГТУ. Команда, подготовившая лучший проект и занявшая 1-е место по результатам защиты, получит вознаграждение в размере 50 000 рублей.

Максим Замахин, директор калининградского филиала Tele2:

«Мобильные операторы сегодня предоставляют клиентам широкий выбор цифровых услуг. Tele2 давно не только про SMS, голос и интернет. Оператор – это ключевая точка входа в экосистему сервисов. Поэтому нам интересно узнать, как на компанию сегодня смотрит поколение зумеров, что ждет от нас. Поскольку именно они через пару лет будут определять запросы клиентов. Уверен, что и молодым людям будет полезно получить опыт разработки бизнес-кейсов».