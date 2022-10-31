В аэропорту Калининграда изменилось расписание полетов

. Фото: Александр Подгорчук

С 30 октября в калининградском аэропорту «Храброво»начало действовать осенне-зимнее расписание полетов. Как сообщили в пресс-службе, сохраняются практически все направления, которые были в весенне-летний период. Полеты выполняют 13 авиакомпаний по 21 направлению.

Больше всего рейсов - до 20 в день - осуществляются в аэропорты Москвы. При этом до 16 ноября авиакомпания «Победа» будет выполнять полеты в аэропорт Внуково, а с 17 ноября - в Шереметьево. В Санкт-Петербург запланировано до 10-12 вылетов в день.

Авиакомпания Nordwind, являющаяся базовым перевозчиком в аэропорту «Храброво», планирует выполнять рейсы из Калининграда в Казань, Нижний Новгород, Самару, Пермь, Уфу, Челябинск. Со 2 января в расписании появятся рейсы в Иваново.

Кроме того, можно слетать:

- в Архангельск (авиакомпания Smartavia);

- в Ижевск (авиакомпания «Ижавиа»);

- в Минеральные Воды (авиакомпания «Азимут»);

- в Новосибирск (авикомпания S7Airlines, рейсы дважды в неделю);

- в Петрозаводск (авиакомпания «Северсталь», с 3 ноября);

- в Псков (авиакомпания «Азимут»);

- в Череповец (авиакомпания «Северсталь»).

В зимнем расписании запланированы рейсы по двум международным направлениям. «Белавиа» будет выполнять ежедневные рейсы в Минск (Беларусь), турецкая авиакомпания AnadoluJet до 20 ноября сохранит чартерные рейсы в Анталью (Турция).

Информацию о рейсах можно получить в справочной службе аэропорта по телефону +7 (4012) 550-550.

Осенне-зимнее расписание сохранится до 25 марта 2023 года.