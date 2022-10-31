Калининградский «Ростелеком» адаптировал региональный портал госуслуг для работы с мобильных устройств

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Специалисты Калининградского филиала «Ростелекома» адаптировали региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) для комфортного использования с мобильных устройств. Сам сервис заработал в середине сентября. С его помощью жители Калининградской области могут удаленно обращаться к распространенным и привычным услугам государственных ведомств: например, записать ребенка в детский сад или к врачу, подать заявление на регистрацию брака или на получение областного материнского сертификата.

Евгений Торгашин, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по прикладным проектам:

«Многие калининградцы уже могли воспользоваться возможностью подать заявления на региональные выплаты или компенсации, но удобнее это было делать с компьютера или ноутбука. Поскольку мобильный телефон сегодня стал неотъемлемой частью нашей жизни, “Ростелеком” в рамках контракта с региональным министерством цифровых технологий и связи адаптировал работу портала для удобного использования на мобильных устройствах».

Для получения региональных услуг пользователям не нужно регистрироваться, если у них уже есть учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Весь функционал, имеющийся в основной версии сайта, доступен и в мобильной версии, при этом сайт автоматически адаптируется под размеры устройства, на котором он открыт.

Заместитель председателя правительства Калининградской области — министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия:

«На сегодняшний день на портале доступны уже 33 социально значимые услуги, в том числе оформление выплат за рождение первого ребенка, компенсаций за ЖКУ, путевок на отдых школьников, предоставление земельных участков. Количество доступных к получению услуг постоянно увеличивается».

По информации регионального министерства цифровых технологий и связи, в Калининградской области в электронный вид переведено 100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.