Калининградский драмтеатр открывает выставку в честь 75-летия

. Фото: Калининградский областной драматический театр

Калининградский областной драмтеатр отметит свое 75-летие 6 ноября. К юбилею приурочены выставки в обновленных интерьерах и премьера драмы по роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» в постановке режиссера Евгения Маленчева.

Как сообщает пресс-служба театра, новая интерпретация культового романа Кизи будет представлена зрителям накануне, 5 ноября. Увы, на все ноябрьские показы спектакля билеты уже раскуплены.

А на премьеру 6 ноября, в день открытия театра, и поздравление коллектива пригласят ветеранов, членов семей сотрудников и партнеров.

- Наш театр очень многообразен. Он не желает ничего навязывать, не учит, как жить. У нас нет канона, зато есть беседа, общение со зрителем, которому и доверяется функция понимания, - говорит художественный руководитель театра Александр Федоренко.

Калининградский областной театр - это старейшее и крупнейшее учреждение культуры региона. Сегодня здесь трудится около 140 человек.

Официально театр открылся 6 ноября 1947 года.

За годы работы на подмостках было поставлено около 700 спектаклей классического и современного репертуара. С момента основания в театре побывало более 6,7 млн зрителей.