Дымка уже забрали, а коша ждет хозяина: Пожарные из Калининграда пристраивают котят

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожарные одной из частей города продолжают разыскивать дом для котенка. Ранее сообщалось, что в пожарной части Калининграда поселились два котенка. Они сами пришли на утренний развод караулов. Как будто знали, что спасатели в беде не оставят.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МЧС, одного котенка, которого назвали Дымок, уже пристроили. А кошечка ищет дом.

«Кошачьим около 2 месяцев. Серенький - мальчик, белая - девочка. Служат надежными талисманами и оберегают дом от пожаров», - сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Если хотите забрать котенка, звоните +7-967-350-30-00 или 529-129.