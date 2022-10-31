Губернатор рассказал об обеспечении зимней одеждой мобилизованных

. Фото: Антон АЛИХАНОВ

В рамках помощи служащим Балтийского флота, которые находятся сейчас в зоне СВО, власти региона закупают амуницию и различные спецсредства.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Сегодня передали в части Балтфлота несколько тысяч снаряженных аптечек для оказания первой помощи. Постарались найти лучшее, что есть в мире (турникеты, гемостатики и прочее). В ближайший месяц обеспечим полным вещевым комплектом на осень и вторым на зиму. Обеспечиваем не только вновь мобилизованных, но и служащих, которые уже участвуют в операции», - говорится в сообщении.