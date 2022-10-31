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НовостиСпорт31 октября 2022 17:06

Власти Калининграда поддержали закрытие сезона экстремальных видов спорта в городе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде закрылся сезон экстремальных видов спорта. В связи с этим даже провели спортивный фестиваль. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие прошло одновременно на двух площадках: в скейт-велопарке под вторым эстакадным мостом и в молодежном клубе «Джем» (там провели соревнования по воркауту).

Перед собравшимися под мостом выступили танцевальные коллективы, а свое мастерство продемонстрировали райдеры в трех дисциплинах: «Самокат», «BMX» и «Скейтборд».

Организаторы отметили, что представители Академии самокатного спорта учредили дополнительную номинацию в категории «Самокат» для популяризации самокатного спорта.

О победителях во всех номинациях читайте здесь.