В Калининграде не стало 100-летнего участника штурма Берлина

Владимир Матвеевич Никулин. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Владимир Матвеевич Никулин. Ветеран умер в субботу, 29 октября, в возрасте ста лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Соболезнования в связи с кончиной участника штурма Берлина выразил губернатор.

Владимир Матвеевич родился в Орловской области. Когда началась война, ему было 19 лет. Несмотря на проблемы со здоровьем, его призвали на фронт в 1942 году – в запасной полк командиром отделения тяги.

Летом 1942 года рядовой оказался на артиллерийских курсах. После был направлен командиром огневого взвода на Первый Белорусский фронт. В ожесточенных боях за Минск он форсировал реки Днепр и Березину, дошел до Германии и участвовал в Берлинской наступательной операции.

После войны ветеран продолжил службу в Германии, а с 1950 года – в Калининграде. Выйдя на пенсию, работал фотографом в «Техрыбпроме».

Прощание с Владимиром Матвеевичем состоится в среду, 2 ноября, в 11.00 в Доме офицеров по адресу: г. Калининград, ул. Кирова, 7.