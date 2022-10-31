В Пионерском хотят изменить расписание движения городского автобуса

Во вторник, 1 ноября, городской автобус Пионерского выходит на экспериментальный маршрут. Об этом сообщает администрация Пионерского городского округа.

Отмечается, что в основное расписание автобуса будет введено изменение: две дополнительные остановки на улице Гагарина - в 7.41 и 8.12, а также в 16.41 и 17.11.

«Остановка по маршруту будет осуществляться после: городской больницы, ул. Шаманова (по ходу движения от ул. Степной) и резиденции, ул. Комсомольская (по ходу движения из Рыбного). Время отправления на остальных остановках сместится на три минуты», - отметили в администрации.

Изменения предлагают внести в расписание, указанное здесь.