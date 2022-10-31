Источник: В поселке Домново покончил с собой восьмиклассник

В Калининградской области покончил с собой школьник. Как стало известно «Комсомолке», трагедия произошла в поселке Домново Правдинского района Калининградской области.

Как сообщил источник, мальчик учился в 8-м классе, а обнаружил его старший брат, ученик 10-го класса.

По предварительной информации, существует видеозапись, которую сделал сам восьмиклассник.

«Он сначала брату отправил видео… Потом поставил телефон на запись и покончил с собой», - сообщил источник.

Сообщается, что семья мальчика недавно переехала в Калининградскую область.