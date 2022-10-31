На трассе под Мамоново микроавтобус въехал в трактор с капустой, пострадали три человека

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

ДТП случилось поздно вечером в понедельник, 31 октября. Маршрутка въехала в трактор, который перевозил по мамоновской трассе капусту. По предварительной информации, пострадали три человека.

Фотографии аварии выложили очевидцы в «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во ВКонтакте.

По словам очевидцев, ДТП случилось на въезде в Мамоново – водитель микроавтобуса не заметил трактор с прицепом на темной трассе.

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Пострадавшие госпитализированы.