В Балтийск прибыл еще один сухогруз для работы на линии между Петербургом и Калининградом

Универсальный сухогруз «Спарта II» передислоцирован из Новороссийска в Балтийск для работы на контейнерной линии между Санкт-Петербургом и Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба «Оборонлогистики».

Длина судна составляет 121,7 м, ширина – 18,7 м. При максимальной загрузке «Спарта II» имеет скорость 11 узлов.

Отмечается, что сухогруз «Спарта II» благодаря своей конструкции может перевозить любые типы грузов различного целевого назначения. Судно имеет грузовой трюм и палубы для размещения контейнеров и накатной техники.

«Наличие судовых кранов грузоподъемностью по 60 тонн каждый и кормовой грузовой рампы позволяет осуществлять грузообработку вертикальным и горизонтальным способом», - говорится в сообщении.