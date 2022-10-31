В Немане водителя ритуального автобуса будут судить за ДТП, в котором пострадала пенсионерка

Перед судом предстанет житель Немана, его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП случилось еще 2 ноября 2021 года. 55-летний обвиняемый управлял специализированным автомобилем «Мерседес» и перевозил участников похорон.

По данным следствия, двигаясь по ул. Победы в Немане и не убедившись в безопасности маневра, водитель выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Опелем».

В результате ДТП пострадала 84-летняя пассажирка «Мерседеса».