В Калининградской области саперы из Санкт-Петербурга обнаружили 41 авиабомбу

В Калининградской области завершила работу группа специалистов Невского спасательного центра. Саперы из Санкт-Петербурга за шесть месяцев обнаружили и обезвредили 41 авиабомбу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Отмечается, что в составе сводного отряда МЧС России саперы также принимали участие в разминировании немецкой баржи, затонувшей во времена Второй мировой войны близ Пиллау (ныне Балтийск).

Питерские специалисты уже третий год работают в регионе, вывозя и обезвреживая по заявкам муниципалитетов авиабомбы и другие взрывоопасные предметы времен войны.

На этот раз они трудились в Калининградской области вахтовым методом в четыре смены с мая по октябрь.