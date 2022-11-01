На каких улицах в Калининграде отключат электричество 1 ноября

В Калининграде на нескольких улицах не будет света во вторник, 1 ноября. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9.00 до 20.00 электричества не будет по адресам:
Пер. Ольштынский 1-9;
Пр. Калинина 4, 85-89, 91-105, 107-109, 35-39, 41-51, 53-57,59-63, 65-69, 71-77, 79-83;
Пер. Калинина 1-7;
Пер. Малый 23-27, 29;
Ольштынская 5-7, 24-28, 30-52, 54-58, 44б-в, 66, 68-74;
Мебельная 7-21, 14-16;
Б. Хмельницкого 16-22, 24-30, 32-38, 40-46, 84;
Багратиона 24-28, 48-56, 58-64;
Новый вал 29-34;
Казанская 28;
Краснооктябрьская 6-12;
Эпроновская 1, 2, 4, 6-13, 21, 21А;
Октябрьская 58-60, 62, 64-74, 76-92.