На каких улицах в Калининграде отключат электричество 1 ноября

В Калининграде на нескольких улицах не будет света во вторник, 1 ноября. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9.00 до 20.00 электричества не будет по адресам:

Пер. Ольштынский 1-9;

Пр. Калинина 4, 85-89, 91-105, 107-109, 35-39, 41-51, 53-57,59-63, 65-69, 71-77, 79-83;

Пер. Калинина 1-7;

Пер. Малый 23-27, 29;

Ольштынская 5-7, 24-28, 30-52, 54-58, 44б-в, 66, 68-74;

Мебельная 7-21, 14-16;

Б. Хмельницкого 16-22, 24-30, 32-38, 40-46, 84;

Багратиона 24-28, 48-56, 58-64;

Новый вал 29-34;

Казанская 28;

Краснооктябрьская 6-12;

Эпроновская 1, 2, 4, 6-13, 21, 21А;

Октябрьская 58-60, 62, 64-74, 76-92.