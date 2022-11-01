В полиции рассказали о пострадавших в ДТП с маршруткой и трактором под Мамоново

В ДТП с участием маршрутки и трактора, которое случилось вечером 31 октября под Мамоново, пострадали пять человек: водитель автобуса и четыре пассажира получили травмы.

Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Напомним, авария с участием рейсового микроавтобуса произошла 31 октября в 18.00 на 44-м километре автодороги Калининград - Мамоново.

По предварительным данным, 40-летний водитель микроавтобуса, двигаясь по автодороге со стороны Калининграда, выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с трактором с прицепом.