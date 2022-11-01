В Калининграде разбойник сбежал от полиции по веревке из простыней

Инцидент случился на улице Харьковской в Калининграде. Там пьяный 30-летний мужчина, воспользовавшись дубликатом ключей, проник в квартиру своей бывшей сожительницы.

Во время конфликта, который неизбежно случился, гость схватил нож и забрал у хозяйки 15 тысяч рублей. Женщина сумела выбежать из квартиры и вызвать полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, до того как на место прибыли полицейские, злоумышленник решил сбежать через окно.

«Он связал импровизированную веревку из вещей и спустился на землю, после чего скрылся», - сообщили в полиции.

Разбойника вскоре нашли и задержали, изъяв у него орудие преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с оружием. Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.