В Калининграде открылась горячая линия для паллиативных пациентов с болевым синдромом

Горячая линия для пациентов с болевым синдромом, имеющих паллиативный статус, и их родственников начала работу в городской больнице № 2. Об этом сообщает телеграм-канал учреждения здравоохранения.

Телефон горячей линии +7-906-237-62-55.

Специалисты по паллиативной медицинской помощи дадут рекомендации и ответы на такие вопросы, как:

- Как понять, что у близкого человека, который не может об этом сообщить (при деменции, после инсульта), болевой синдром?

- Что делать, если вы применяете рекомендуемые дозировки препаратов, а боль не уходит?

- Как поступить при резком усилении болевого синдрома?

Медики помогут откорректировать схемы уже имеющегося лечения.

Горячая линия работает: пн.-пт. 8.30 - 16.30.