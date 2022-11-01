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НовостиЗдоровье1 ноября 2022 6:22

Врачи рассказали о снижении заболеваемости COVID-19 в Калининграде

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области шестую неделю подряд отмечается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Калининградской области зарегистрировано 454 случая коронавирусной инфекции. Это на 9,8% меньше, чем на предыдущей неделе.

Большинство случаев (95,4%) протекают в форме ОРИ.

Среди заболевших на прошлой неделе 6,8% детей и 93,2% взрослых. Наиболее интенсивно происходит снижение заболеваемости детей 7-14 лет.

А вот наибольшая заболеваемость сохраняется в возрастной группе старше 65 лет.