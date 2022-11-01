Калининград вошел в топ-5 городов России для аренды квартиры на Новый год

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россияне планируют новогодние каникулы и в этом году готовы потратить на праздники столько же, сколько и в прошлом. Основная часть расходов (10-20 тысяч рублей) – путешествие в каникулы.

По данным опроса Tvil.ru, в топ-5 недорогих направлений отдыха на Новый год-2023 вошли курорты Кавказских Минеральных Вод, Тюмень, Тула, Калининград и Сухум. Сообщается, что жилье можно арендовать в Новый год менее чем за 3000 за сутки.

Экономные туристы закладывают на Новый год 15 000 рублей. Треть путешественников планирует потратить в праздники 25 тысяч рублей.

Более 50 тысяч составляет бюджет новогоднего отдыха у 9% туристов – они намерены снимать коттеджи, а не квартиры.