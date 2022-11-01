В Калининградской области военные корабли провели тренировочные электронные ракетные пуски

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области экипажи малых ракетных кораблей «Зеленый Дол», «Советск» и «Одинцово» провели тренировку по нанесению удара крылатыми ракетами комплекса морского базирования «Калибр» по береговым объектам условного противника.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки, а пуски были выполнены из пункта базирования.

Специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей выполнили условные одиночные и залповые пуски по назначенным целям, имитирующим скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

«В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены», - заключили в пресс-службе флота.