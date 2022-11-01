В Калининграде телефонные мошенники вызвали 92-летней пенсионерке такси, чтобы она доехала до банка и сняла для них деньги

Инцидент случился в Калининграде – 92-летней женщине позвонили телефонные мошенники и «обработали» так, что она согласилась перевести им деньги. Негодяи, представившись сотрудниками службы безопасности банка, вызвали пенсионерке такси, чтобы та спокойно и быстро доехала до банковского отделения и сняла 530 тысяч для перевода на якобы «безопасный счет».

Однако уже в отделении сотрудница финансового учреждения, заподозрив неладное, обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, оперативники рассказали пенсионерке о мошеннических схемах, убедили не переводить никому деньги и доставили женщину домой.

«Пожилая женщина, осознав, что чуть не попалась на удочку мошенников, со слезами на глазах поблагодарила полицейских за то, что помогли сохранить ее накопления», - отметили в УМВД.

Полиция призывает сохранять бдительность. Если вам позвонили и представились сотрудником банка, просто кладите трубку.