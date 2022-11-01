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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:49

Электрички в Калининградской области 4 ноября меняют расписание

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Пригородные поезда в Калининградской области будут курсировать по расписанию выходного дня в праздничный день 4 ноября.

В ближайшую пятницу назначены поезда, которые отправляются из Калининграда в Мамоново в 10:10, из Мамоново в Калининград в 16:22; из Калининграда в Багратионовск в 8:35, из Багратионовска в Калининград в 14:14.

Как сообщает пресс-служба КЖД, поезда «рабочего дня» 4 ноября курсировать не будут.

Поезд из Советска в Калининград будет отправляться 4 ноября в 6:32 и 6 ноября в 17:58. Из Калининграда в Советск – 6 ноября в 18:14.