Калининградцам предложили поучаствовать в обсуждении предстоящей реконструкции Советского проспекта

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в Центре развития «ГорПросвет» 2 ноября в режиме онлайн пройдет обсуждение грядущей реконструкции Советского проспекта (не всей улицы, а только от ул. Борзова до Чкаловска).

Как сообщает пресс-служба администрации города, в планах сделать проезжую часть из асфальтобетона, по 2-е полосы движения в каждом направлении шириной 3,75 метра, с разделительной полосой шириной 4 метра.

Также запланировано устройство с двух сторон улицы велосипедных дорожек шириной 1,5 метра и тротуара шириной 3 метра, благоустройство, оснащение системой освещения и камерами наблюдения.

Участники онлайн-обсуждения смогут задать вопросы по проекту, высказать пожелания, критиковать, сделать замечания. Начало эфира в 17:00.

Материалы проекта здесь.