В Калининградской области с начала года приставы взыскали с населения около 4,4 млрд рублей

С начала 2022 года калининградские приставы взыскали около 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Алексей Очкалов.

- Это сопоставимо с результатами аналогичного периода прошлого года. Можно сказать, что один судебный пристав-исполнитель в среднем взыскал порядка 18,9 млн рублей, - сказал он.

Кроме того, отмечается, что за 9 месяцев 2022 года приставы взыскали в пользу детей 384 млн алиментных рублей. В прошлом году эта цифра составила 303 млн рублей.

Пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области отмечает, что на исполнении находилось 741 тыс. исполнительных производств. Неизменной осталась средняя нагрузка на судебных приставов: один сотрудник ведет 3,2 тысячи исполнительных производств.