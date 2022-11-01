2,5 тысячи человек приняли участие в социологическом опросе о будущем Дома Советов и площади возле него

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде завершился опрос на тему того, что горожане хотят видеть на Центральной площади, где сейчас стоит Дом Советов. Социологическое исследование инициировала Корпорация развития региона.

Генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, что в опросе поучаствовало 2,5 тыс. человек.

- Опрос – это маленькая часть большой работы по развитию этой сильно интересной территории. У нас очень хорошее партнерство с нашим филиалом Союза архитекторов, мы в договорных партнерских отношениях. Вместе с ними приняли решение по проведению масштабного опроса населения. Мы рассчитывали на 500-600, а получили 2,5 тысячи анкет. Сегодня наша социологическая служба их анализирует, - говорит Андрей Толмачев.

По его словам, результаты опроса нужны для того, чтобы составить общественно-техническое задание для будущего проектирования, чтобы понять, как развивать территорию.

- На этой неделе мы заканчиваем анализ опроса и будем объявлять процедуру по выбору концепции развития территории. Параллельно идут процессы по согласованию документации на демонтаж Дома Советов. Как только выходим из госэкспертизы, мы будем принимать управленческое решение по заказу соответствующих работ, - сказал в эфире глава Корпорации, но точную дату начала сноса Дома Советов назвать не смог.

Собственно говоря, до сих пор неясно, что будет на месте Дома Советов или возле него.

- Функциональная задача развития этой территории динамично изменяется. Почему мы вынуждены еще раз делать какой-либо конкурс? Все очень просто. У нас появились новые функции в шаговой доступности от этой территории. Например, концертно-выставочная функция появилась на острове, там шикарные культурные и досуговые площадки реализуются. Тогда сегодня нам нужно ответить на вопрос, как баланс функций сделать на этой территории [Центральной площади]. Мне нравится смешение функций, - сказал Андрей Толмачев. - Мне очень хочется, чтобы Центральная площадь была прекрасным местом времяпровождения граждан, жителей, гостей. Чтобы нам не стыдно было водить туда друзей, знакомых и проводить там прекрасно время. Можно ли это делать сегодня? Мне кажется, ответ: «Нет!»

Дом Советов Андрей назвал «визуально прекрасным».

- Мы никогда не скрывали его технического качества. Мы проводили специальное обследование Дома Советов. Сегодня мы убеждены в одном: технически с объектом необходимо что-то делать. В данном случае – демонтировать.

Напомним, в течение месяца в историко-художественном музее проходила выставка всех работ и предложений архитекторов и проектировщиков, касающихся будущего Центральной площади Калининграда.