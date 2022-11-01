В Калининградской области появятся новые автомобили для уборки дорог

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Новые автомобили для чистки дорог в зимний период появятся в Калининградской области. Об этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина сказала в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- У нас есть такие машины, и они уже появились. У нас наше государственное дорожно-эксплуатационное предприятие очень много техники обновляет, приобретает в лизинг. Это всевозможные комбинированные дорожные машины, и КамАЗы, и все, что необходимо. И это даже асфальтоукладчики, - сказала Евгения Кукушкина.

Министр отметила, что в предыдущие годы зимы были снежные и проблемные.

- По содержанию дорог в зимний период. На сегодняшний момент заключены три государственных контракта на содержание дорог летом и зимой. Подрядные организации ведут подготовку материалов… Это касается не только закупки реагентов, не только выполнения мероприятий, но и обновления парка, - заключила министр.