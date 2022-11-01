Без снега и морозов: Профессор БФУ им. Канта рассказала о грядущей зиме в Калининграде

Снежной зимы не ждем. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде не стоит ждать морозную погоду этой зимой. Об этом сказала кандидат географических наук, профессор-консультант БФУ им. Канта Галина Баринова.

Ее прогноз на зиму выложен в телеграм-канале Музея Мирового океана.

- Зимой, конечно, температуры понизятся, будут явно выраженные похолодания. Но особых снежных осадков ждать не приходится. Будут осадки в виде мокрого снега, дождей. Зимы в том понимании, которая была в 1960-е и 1970-е годы, не будет. Например, как перед Новым годом-1979, когда температура понизилась до -38 градусов! Такого ждать этой зимой не стоит, - сказала Галина Баринова.

Она также отметила, что в этом году она выделяет два месяца: октябрь и август.

- В октябре среднесуточные температуры превышали средние многолетние значения на 6 и даже больше градусов. Уникальным был и август. Когда целую неделю средние суточные температуры были экстремально высокими и превышали средние многолетние значения на 6-8 градусов, - сказала географ.

Ученый связала это с изменением климата, который происходит на всем земном шаре.