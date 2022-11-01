Проект не остановлен: Министр рассказала о планах построить мост через Калининградский залив

Власти региона не отказываются от идеи построить мост через Калининградский залив. Об этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина сказала в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Соглашение с концессионером и правительством Калининградской области подписано. В рамках выполнения принятых на себя обязательств концессионер до конца этого года, может быть, в первом квартале следующего года должен выйти с экологической и государственной экспертизами данного проекта. Проект не остановлен, он движется, - сказала Евгения Кукушкина.

Министр также отметила, что в Калининграде запустили дополнительную программу по проекту «Безопасные и качественные дороги» - ремонтируют мосты.

- У нас 12 мостов, которые мы приняли в ремонтные работы в этом году. По ним высокая степень готовности. Планируем завершить, - сказала Евгения Кукушкина.