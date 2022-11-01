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НовостиОбщество1 ноября 2022 13:02

Проект не остановлен: Министр рассказала о планах построить мост через Калининградский залив

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Власти региона не отказываются от идеи построить мост через Калининградский залив. Об этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина сказала в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Соглашение с концессионером и правительством Калининградской области подписано. В рамках выполнения принятых на себя обязательств концессионер до конца этого года, может быть, в первом квартале следующего года должен выйти с экологической и государственной экспертизами данного проекта. Проект не остановлен, он движется, - сказала Евгения Кукушкина.

Министр также отметила, что в Калининграде запустили дополнительную программу по проекту «Безопасные и качественные дороги» - ремонтируют мосты.

- У нас 12 мостов, которые мы приняли в ремонтные работы в этом году. По ним высокая степень готовности. Планируем завершить, - сказала Евгения Кукушкина.