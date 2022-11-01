В реке Неман обнаружили тело 27-летнего жителя Советска, который пропал в октябре

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Славском районе в реке Неман 1 ноября, во вторник, водолазы обнаружили тело жителя Советска, пропавшего в октябре. Тело нашли в районе поселка Городково.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

Личность погибшего установлена. Это 27-летний житель Советска, о месте нахождения которого не было известно с 14 октября.

«В ходе осмотра видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти советчанина назначена судебно-медицинская экспертиза», - отметили в СК.