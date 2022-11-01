Министр – о придорожных аллеях: Стараемся сохранить то, что имеем

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Власти стараются сохранить придорожные аллеи в Калининградской области. Об этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина сказала в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Это очень острая тема для региона. Жители разделены ровно на две половины. Есть те, которые категорически против придорожных деревьев. Вторая категория жителей региона и особенно гостей региона – те, которые ценят деревья как изюминку Калининградской области… Они говорят: «Деревья сами на дорогу не выскакивают». И правильно, наверное, думают. В любом случае мы стараемся по максимуму сохранить то, что имеем, - сказала министр.

При этом Евгения Кукушкина отметила, что ежегодно деревья «теряют в каком-то объеме». Поэтому взамен ветхих деревьев, которые могут быть при порывах ветра небезопасны для автомобилистов, высаживают новые деревья.

- Если 10 деревьев срубили по каким-то итогам обследования экологов и дендрологов, 10 и будет высажено. Отступили от дороги сколько нужно по нормативу, но высадили, - заключили Евгения Кукушкина.