На стадионе «Балтика» меняют вышки освещения

. Фото: Правительство Калининградской области

На стадионе «Балтика» продолжают работы по реконструкции. Началась замена вышек освещения. К концу месяца рабочим предстоит заменить четыре мачты.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на стадионе появится новая, отвечающая современным стандартам, энергосберегающая система освещения.

- Старые мачты освещения были установлены на стадионе 56 лет назад, они морально и физически устарели, по результатам экспертизы признаны аварийными. Лампы также устарели, они очень энергоемкие и дорогостоящие в замене, – говорит замдиректора ФК «Балтика» Елена Полейко.

Отмечается, что новые мачты освещения сделаны в России. На них установят энергосберегающие светильники, которые выпускаются в Гусеве.

Проект реализуется за счет средств Российского футбольного союза.