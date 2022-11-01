В Калининграде на ул. Емельянова закроют угольную котельную

. Фото: мэрия Калининграда

«Калининградтеплосеть» приняла решение закрыть угольную котельную на ул. Емельянова. Начались работы по строительству тепловой сети для подключения пяти домов к сетям газовой котельной «Емельянова, 92».

«Это позволит решить главную экологическую проблему микрорайона», - сообщает пресс-служба мэрии города, отмечая, что несколько десятилетий жителям приходилось терпеть соседство сразу с двумя угольными котельными.

Год назад одна из них была переведена на газ, пришло время второй.

В освободившемся помещении закрытой котельной разместится новый центральный тепловой пункт.

«Несмотря на то, что работы производятся во время отопительного сезона, на теплоснабжении потребителей они не отразятся», - сказали специалисты.