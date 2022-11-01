На площади Победы в Калининграде поставят новогоднюю елку с Верхнего озера

Елка на Верхнем озере. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда решают, что делать с елкой, которая много лет стояла в новогодние праздники на площади Победы. Об этом сказала во вторник, 1 ноября, глава администрации города Елена Дятлова.

- Мы сейчас решаем вопрос, а можем ли мы в принципе собрать елку, которая раньше стояла на площади Победы. Если специалисты посмотрят крепления и дадут заключение, что мы можем, она будет собрана. Если собрать елку не сможем, то елка, которая стояла на Верхнем озере, будет переставлена на площадь, - сказала Елена Дятлова.

При этом сити-менеджер сказала, что видела отчет по старой елке. По ее словам, маловероятно, что эту елку получится установить. Вопрос в безопасности.

- Мы боимся штормовых нагрузок. У нас было пять штормов в прошлом январе. Мы помним, сколько упало деревьев, – пояснила Елена Дятлова.