Где в центре Калининграда хотят организовать платные парковки

В Калининграде составлен список из улиц, прежде всего, в Центральном районе, где появятся платные парковки. Об этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина сказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

Обрадовать парковки власти предлагают на улицах Юношеской, Пролетарской, Озерова, Черняховского.

- Эти улицы в разработке с точки зрения размещения на них парковочных пространств, - сказала министр. - Основная цель – не заработать на горожанах, а сделать так, чтобы как можно больше людей перемещалось на общественном транспорте, сделать его комфортным, доступным и таким, на котором хочется перемещаться.

Министр отметила, что парковки будут находиться в ведомстве отдельно созданного муниципального учреждения.

Евгения Кукушкина также сказала, что в прибрежных городах региона актуальны перехватывающие парковки.