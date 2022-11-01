На Куршской косе строят лестничный переход у полевого стационара «Фрингилла»

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе завершается обустройство нового лестничного перехода через авандюну на 23 километре нацпарка.

Как сообщает пресс-служба парка, речь идет о месте неподалеку от полевого стационара «Фрингилла».

«В теплое время года на автостоянке здесь часто оставляют автомобили (или приезжают сюда на общественном транспорте) любители пляжного отдыха. Чтобы при выходе на море отдыхающие не разрушали береговой вал, решено оборудовать здесь дополнительный переход», - рассказали в пресс-службе Куршской косы.

Кроме того, в нацпарке укрепляют разрушенные склоны авандюны хворостом.