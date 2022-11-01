Аэропорт «Храброво» перешел на осенне-зимнее расписание полетов

В аэропорту Калининграда «Храброво» начало действовать осенне-зимнее расписание полетов, которое продлится до 25 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

Отмечается, что в зимнем расписании сохраняются практически все направления, которые осуществлялись в весенне-летний период. Полеты будут выполнять 13 авиакомпаний по 21 направлению.

В Москву будут совершать до 20 рейсов в день авиакомпании «Аэрофлот», S7Airlines, «Уральские авиалинии», «Smartavia» «Победа», «Якутия», Nordwind.

В Санкт-Петербург запланировано до 10-12 рейсов в день. Полеты будут выполняться авиакомпаниями «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind, «Победа», «Smartavia».

В зимнем расписании запланированы рейсы по двум международным направлениям. «Белавиа» будет выполнять ежедневные рейсы в Минск, турецкая авиакомпания AnadoluJet до 20 ноября будет осуществлять чартерные рейсы в Анталью.

Подробно расписание здесь.