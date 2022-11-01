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НовостиОбщество1 ноября 2022 18:34

Идея жива в кулуарах правительства: Министр рассказала о развитии речного транспорта в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Власти Калининградской области не отказываются от идеи развивать речной транспорт. Ранее об этом много раз говорили чиновники от туризма и культуры, транспорта, представители национального парка «Куршская коса».

Теперь об этом сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

Министр отвечала на вопрос радиослушательницы, которая сказала, что раньше в Советск и Балтийск можно было добраться по воде.

- Эта идея жива в кулуарах правительства Калининградской области. Мы над ней работаем с коллегами из министерства культуры и туризма. В развитии речного транспорта мы заинтересованы, - сказала Евгения Кукушкина, отметив, что сейчас оцениваются технические возможности рек региона, чтобы восстановить на них сообщение. – Процесс не закончен. Крест на нем не поставлен. Это самое важное.