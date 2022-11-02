В Калининграде за 5 дней интраназальным способом от COVID-19 вакцинировали почти 200 человек

. Фото: Правительство Калининградской области

В поликлинике городской больницы № 3 на улице Мусоргского в Калининграде идет работа по иммунизации. Вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») здесь закапывают в нос. По данным пресс-службы областного правительства, за 5 дней интраназальным способом от COVID-19 вакцинировали почти 200 человек.

В поликлинике имеются комплекты насадок-распылителей на шприцы. Прийти и привиться может любой желающий при наличии паспорта гражданина РФ, полиса ОМС и СНИЛС.

Как говорят медики, это та же вакцина, просто способы введения разные. Иммунизация вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») интраназальным способом, как и обычным, проводится в два этапа двумя компонентами с интервалом в 21 день.

За счет областного бюджета было закуплено и поставлено в регион в конце октября 6 тысяч комплектов насадок-распылителей на шприцы. В соответствии с разнарядкой указанные расходные материалы получили восемь лечебных учреждений, которые начали проводить вакцинацию от коронавируса с их использованием с 27 октября. В перечне медицинских организаций – городские больницы № 2, 3 и 4, городская поликлиника № 3, Центральная городская клиническая, Балтийская, Гусевская и Черняховская центральные районные больницы.