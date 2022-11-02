Корпорация развития – о старинной психбольнице в Алленберге: Уже есть отдельные интересанты

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В Корпорации развития Калининградской области решают судьбу комплекса зданий психиатрической больницы в Алленберге, ныне Знаменске. И уже есть интересанты, которые выходят с предложениями по использованию памятника. Но прежде важно получить право собственности на этот исторический объект.

Об этом генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев сказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Сегодня мы проходим процедуру закрепления этого объекта за Корпорацией развития Калининградской области. Объект большой, интересный и сложный. Но мы делаем первый шаг, чтобы стать стопроцентным его собственником, - сказал Андрей Толмачев.

Он отметил, что уже есть те, кто интересуется старой психбольницей для дальнейшего использования объекта.

- Есть отдельные интересанты, которые приходят с вопросами. Корпорация развития Калининградской области открыта для всех желающих, для всех бизнес-инициатив, всех идей по вовлечению какого-либо объекта культурного наследия в хозяйственный оборот, - сказал директор Корпорации.

Андрей Толмачев сказал, что у Корпорации развития есть объекты и в Зеленом Бору Черняховского района, и в Советске.

Строительство комплекса зданий психиатрической больницы в Алленберге, ныне в границах поселка Знаменска, было начато в 1848 году, медицинское учреждение для психически больных открылось 1 сентября 1852 года и просуществовало до 1940 года. До 1945 здания занимали германские воинские формирования, в послевоенные годы - части Советской и Российской армий. С 2013 года комплекс зданий пустует.