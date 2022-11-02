Калининградскую церемонию вручения премии «Органист года» покажут в прямом эфире

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде 3 ноября состоится церемония награждения лауреатов премии «Органист года-2022». Церемония пройдет в Кафедральном соборе, посмотреть ее можно будет в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.

За органом Кафедрального собора выступят 10 музыкантов из восьми городов России, самому юному из них всего 14 лет.

Специальными гостями вечера станут завкафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории заслуженный артист России Даниэль Зарецкий, профессор Московской консерватории органистка Евгения Кривицкая, органист Ульяновской филармонии Александр Патрушин.

С детским хором калининградской школы имени Глиэра выступит президент Фонда развития творческих инициатив маэстро Александр Соловьев.