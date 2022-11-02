В Калининграде судебные приставы и ГИБДД устроили рейд и арестовали 44 автомобиля должников

. Фото: пресс-служба Управления ФССП по Калининградской области

В Калининграде сотрудники региональной Службы судебных приставов совместно с ГИБДД провели рейд, в ходе которого арестовали 44 транспортных средства, принадлежащих должникам.

Как сообщает пресс-служба УФССП региона, задолженность почти 900 тысяч рублей владельцы автотранспорта погасили на месте.

Остальным нужно рассчитаться с долгами в течение 10 дней - до того как машины передадут на оценку и реализацию. Предварительная стоимость 44 единиц арестованного в ходе рейда имущества составляет 14,5 млн рублей.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» проходило 4 дня. Приставы и сотрудники ГИБДД с помощью камер «Безопасного города» выявляли на дорогах автомобилистов, уклоняющихся от уплаты задолженности.

Владельцы 30 машин из общего числа арестованных транспортных средств имеют непогашенные долги по налогам и сборам.